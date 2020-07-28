Украина заявила о заинтересованности ДНР и ЛНР в прекращении огня

Вице-премьер правительства Украины по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил о заинтересованности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в прекращении огня в Донбассе. Его слова приводит УНИАН.

Он уверен, что представители республик не вели бы переговоры в Минске и «не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой», если бы у них не было намерения соблюдать режим перемирия.

Резников выразил убежденность, что ДНР и ЛНР также настроены прекратить кровопролитие, поскольку с их стороны тоже гибнут люди.

С полуночи понедельника, 27 июля, в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.

Днем 27 июля командование операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили режим прекращения огня.