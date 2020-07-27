Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинской стороны, ночью был произведен обстрел подразделения 36-й отдельной бригады из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь не зафиксировано. Подразделения Вооруженных сил Украины не отвечали на обстрелы.

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Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что украинские военные готовы давать достойный отпор «оккупационным войскам» и защищать государство от «российской вооруженной агрессии», передает его слова штаб ООС на своей странице в Facebook.

«Очевидно, решение международного вооруженного конфликта невозможно чисто военными средствами — нужно сочетание военных и политико-дипломатических инструментов. Обеспечивая выполнение политических договоренностей, Вооруженные Силы Украины дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе», — сказал Кравченко о необходимости обеспечения соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня при условии зеркальных действий со стороны ДНР и ЛНР.

Ранее о соблюдении режима прекращения огня с полуночи 27 июля заявили власти Украины, ДНР и ЛНР. Дополнительные меры по обеспечению перемирия были выработаны в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Россия также позитивно отреагировала на согласование мер.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.