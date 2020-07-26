В действиях Зеленского усмотрели старания ради саммита «четверки»

В действиях президента Украины Владимира Зеленского отражаются его старания для успешного проведения «нормандского саммита». Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, прошедший разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой не привнесет изменений в политику урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Киеву необходимо проявлять какую-то инициативу, считает Суздальцев.

«Понятно, что политику в отношении Донбасса в большей степени контролирует госдепартамент США. Но здесь Украине тоже необходимо проявлять инициативу хоть какую-то. Как-то себя держать на уровне субъекта политики в отношении Евросоюза», — заявил политолог.

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Несмотря на то что эти тезисы уже много раз проговаривались, их обсуждение полезно и для России, и для Украины, уверен эксперт. Это доказывает тот факт, что вопрос мирного урегулирования в Донбассе находится в центре внимания Москвы и Киева.

Ранее член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев обвинил Зеленского в имитации миротворческой деятельности. При этом, по словам эксперта, украинский лидер поэтапно срывает минские договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину в воскресенье, 26 июля. Позже на сайте Кремля раскрыли подробности разговора глав государств: отмечалось, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и главной его темой стал вопрос урегулирования кризиса на Украине.