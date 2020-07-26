В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку

В Совфеде увидели в звонке президента Украины Зеленского президенту России Владимиру Путину желание получить поддержку. Такое мнение высказал РИА Новости член международного комитета Олег Морозов.

«Сам факт звонка говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции», — отметил сенатор.

При этом саму позицию Зеленского Морозов назвал «неконструктивной», поскольку тот «делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2».

«Декларировать безальтернативность минских соглашений и при этом делать все, чтобы их не выполнять — путь в тупик, о чем и дал понять Зеленскому российский президент», — подытожил член международного комитета Совфеда.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину 26 июля. Позже на сайте Кремля раскрыли подробности разговора глав государств: отмечалось, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и главной его темой стал вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Последний раз украинский и российский лидеры созванивались в феврале 2020 года. Тогда телефонный разговор также состоялся по инициативе украинской стороны.