Кремль раскрыл подробности разговора Зеленского с Путиным

Раскрыты подробности телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что инициатором звонка стала украинской сторона. Важной темой разговора стал вопрос урегулирования кризиса на Украине. Лидерами России и Украины было принято решение вести больше переговоров в рамках минских соглашений. Помимо этого, важно соблюдать все прописанные в этом документе договоренности, чтобы достигнуть большей эффективности.

Путин также оценил принятое Верховной Радой постановление об организации выборов на Украине в нынешнем году. По его мнению, они противоречат минским соглашениям и ставят под угрозу перспективы урегулирования конфликта между странами.

Президент России высказался по поводу недавних заявлений высокопоставленных украинских политиков, которые не принимают часть основных положений, прописанных в комплексе мер по урегулированию конфликта в Донбассе. В связи с этим он попросил Зеленского пересмотреть соглашения.

Россия также заявила о приоритете в осуществлении решений, принятых лидерами «нормандского формата» в декабре прошлого года в рамках саммита в Париже.

В оставшейся части разговора украинский и российский лидеры обменялись мнениями о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.