В Кремле призвали Украину к диалогу с Донбассом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал Украину к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, отказ Киева от такого диалога не позволяет перейти к альтернативным минским соглашениям вариантам урегулирования. Также он заявил, что Украина ничего не делала и не делает для урегулирования конфликта.

Песков рассказал, что в России допускают вариант выхода Украины из минских соглашений, однако он уверен, что западные партнеры Киева будут недовольны этим.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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