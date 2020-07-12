Путин оценил роль Крыма в испортившихся отношениях России и Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал испортившиеся отношение между РФ и Украиной. По мнению главы государства, это не связано с присоединением Крыма к России. Его слова передает РИА Новости.

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Он заявил, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Причиной конфликта, по его словам, может стать атака российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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