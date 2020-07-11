Украина раскрыла цели России по Донбассу

России не нужны неподконтрольные Украине отдельные территории Донецкой и Луганской областей, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупированный Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами», — раскрыл «цели» России политик.

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По его мнению, российские власти «высасывают» из «оккупированного» Донбасса все, что только можно, ничего не вкладывая в развитие территорий.

«Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не к колонии. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а у меня много информации с оккупированных территорий», — резюмировал Резников.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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