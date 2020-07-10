Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».

«Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал Данилов в эфире телеканала «1+1».

Глава СНБО добавил, что жители полуострова обеспечены питьевой водой на 100 процентов. «То, что там нет воды для промышленности, — это уже другой вопрос. Позиция довольно простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода», — заключил Данилов.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал. Украина перекрыла его шлюзы в 2014 году.

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