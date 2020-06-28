Глава Крыма порассуждал о возобновлении Украиной подачи воды на полуостров

Решение о возобновлении водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу может принять только президент Украины Владимир Зеленский, но просить его об этом власти полуострова не будут, заявил глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Аксенова, никто на Украине, кроме самого Зеленского, не может принять решение о возобновлении подачи воды по каналу, а «все остальное — это разговоры ни о чем». Он отметил, что у украинского лидера юридически есть возможность «взять ручку и подписать документ».

«Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — порассуждал Аксенов. Он рассказал, что для подачи воды в Симферополь, где сейчас сложилась наиболее сложная ситуация, уже сооружены две нитки водоводов. Кроме того, запущено водоснабжение из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Это позволит снизить нагрузку на обмелевшие водохранилища, добавил он.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия может осуществить акт «агрессии» из-за нехватки воды в Крыму. При этом он подчеркнул, что власти готовы восстановить водоснабжение Крыма только после «возвращения» полуострова в состав Украины.

Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, когда Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в аннексии Крыма и причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.

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