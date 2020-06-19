В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).

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Источник был найден в горах в ходе исследования подземных высокотемпературных очагов, где происходит формирование напорных подземных пресных вод. С помощью инновационного ядерного магнитно-резонансного «геотомографа» научные работники выяснили, что на глубине 900-1100 метров по тектоническим разломам протекает пресная вода с температурой 80-85 градусов. На глубине 350-500 метров также находятся водные потоки, проходящие по разломам по всей территории полуострова.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев отметил, что эти природные потоки уникальны, поскольку формируются за счет интенсивного испарения морской воды. Образование пресных вод идет непрерывно и не зависит от времени года и осадков.

«Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении», — добавил Ковалев.

В университете уточнили, что главная проблема добычи таких вод — это высокая стоимость бурения скважин. С другой стороны, на территории Крыма есть участки, где пресные воды протекают не в таких глубоких слоях (300 метров и менее). Это позволяет бурить неглубокие скважины с высокой производительностью.

С 2014 года полуостров находится в водной блокаде со стороны Украины, которая ранее покрывала до 85 процентов потребностей крымчан в пресной воде. Сейчас жители обеспечены водоснабжением за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, в которых последний год стало мало воды из-за малого количества осадков.

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