Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».

По его словам, вопрос возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу не стоит пока на повестке дня украинского правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что водоснабжение Крыма «не является предметом какого-то торга», добавив, что вода не подается на полуостров и «физически не может туда подаваться».

В то же время глава украинского правительства заявил, что Россия «не всегда» выполняет по отношению к жителям Крыма требования Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.

Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.

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