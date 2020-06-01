Киев отказался помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Украина не планирует помогать Москве с водоснабжением на полуострове.

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая. Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — добавил министр.

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Ранее в США порекомендовали Украине не поставлять воду в Крым. С таким заявлением выступил бывший посол США на Украине Джон Хербст. В Госдуме назвали заявление американского посла запредельным цинизмом.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за «оккупации полуострова». Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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