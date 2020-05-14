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Украинцев предупредили о возможном дефиците воды

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Фото: Yurii Rylchuk / Global look

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов предупредил о возможном дефиците воды в стране. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет в стране были маловодными. Из-за этого существует вероятность водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

Как отметил Данилов, возможный дефицит потребует оптимизировать использование водных ресурсов и экономно потреблять их. Также он указал на необходимость модернизировать систему централизованного водоснабжения, чтобы обеспечить граждан качественной питьевой водой.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в российский Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. В Крыму заявили, что отказываются от поставок воды с Украины.

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