Украина пообещала поставлять воду в Крым канистрами

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова пообещал возобновить подачу воды в Крым, сообщает «Украинская правда».

Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов, сказал Шмыгаль 6 марта на заседании Верховной Рады. «Восклицательный знак, и на этом мы ставим точку», — подчеркнул он.

Однако Киев будет поставлять воду для хозяйственных нужд и питья. «Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами», — заявил глава правительства. Он призвал не политизировать и не манипулировать такими вещами.

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Накануне в одном из телеэфиров Шмыгаль выступил за возобновление поставок воды на полуостров. «В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», — сказал он.

Позже Шмыгаль уточнил, что возобновить подачу воды на данный момент не предоставляется возможным из-за «оккупации» полуострова.

После присоединения Крыма к России в 2014 году там начались проблемы с водой из-за того, что Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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