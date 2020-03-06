Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как пояснил премьер, украинское правительство не забывает своих граждан, живущих в Крыму. «Мы хотим помочь этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них», — написал он. Однако, по словам Шмыгаля, возобновить подачу воды на данный момент не предоставляется возможным из-за «оккупации» полуострова.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что выступает за возобновление подачи воды в Крым. По его словам, на полуострове живут украинцы, и власти не перекроют им доступ к воде.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

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