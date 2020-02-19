В Крыму захотели судиться с Украиной из-за перекрытия воды

В Крыму подготовят международный иск к Украине из-за перекрытия воды, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов.

Он отметил, что из-за перекрытия поставок воды в крымский регион по Северо-Крымскому каналу необходимо подготовить иск. По его словам, перекрытие канала киевскими властями в 2014 году причинило вред экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма. Молохов предрек российской стороне шансы на успех в этом вопросе и призвал переходить в наступление на юридическом фронте. По его словам, для этого имеется необходимая правовая основа.

По словам Молохова, в Международном суде ООН уже слушались похожие дела: о загрязнении реки Уругвай и дело между Словакией и Венгрией о строительстве дамб на реке Дунай.

«Каждое государство имеет право использовать водные ресурсы международного водотока на своей территории по собственному усмотрению, но справедливо и разумно по отношению к соседним государствам, обязано не причинять значительный ущерб другим государствам, а при причинении ущерба вступать в переговоры относительно его устранения и решения вопроса о возможной компенсации», — пояснил Молохов.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове начались проблемы с водой, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2019-го глава администрации Симферополя заявила, что запасов в поверхностных водохранилищах хватит только на 90-100 дней. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль отрицает информацию о нехватке воды в Симферополе.

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