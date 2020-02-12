Песков прокомментировал идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу

Крым не может быть объектом какого-либо размена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения Киеву контроля над границей в Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма. Его цитирует ТАСС в среду, 12 февраля.

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Песков напомнил, что российский регион обеспечивается водой в рамках существующих программ развития. По его словам, предложения по дополнительному водоснабжению могут быть рассмотрены.

11 февраля глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина должна помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей. По его мнению, этот шаг даст преимущество Киеву переговорном процессе по Донбассу.

5 февраля сообщалось, что запасов в поверхностных водохранилищах Симферополя хватит только на период от 90 до 100 дней.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года на полуострове начались проблемы с водоснабжением, так как Киев перекрыл поставки по Северо-Крымскому каналу.

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