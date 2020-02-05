Нехватку воды в столице Крыма опровергли

Информация о нехватке воды в Симферополе не соответствует действительности. Об этом заявил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, сообщается на сайте правительства республики.

«Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет. Все службы водохозяйственного комплекса работают в нормальном режиме», — заявил Вайль.

По его словам, существующий на данный момент объем наполняемости водохранилищ является стандартным для маловодного года. Он подчеркнул, что лишь хотел предупредить руководителей всех служб и организаций города использовать водные ресурсы рационально.

Ранее глава городской администрации Елена Проценко со ссылкой на слова Вайля сообщила, что запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, хватит только на период от 90 до 100 дней. Поэтому в городе было принято решение об особом режиме водоснабжения начиная с 10 февраля.

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды привел к выбросу химических веществ: на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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