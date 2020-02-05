Украина отказалась восстанавливать водоснабжение Крыма до его возвращения

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что информация о восстановлении водоснабжения Крыма не соответствует действительности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Кориневича, Киев отказывается снабжать Крым водой до возвращения полуострова под контроль Украины, а журналисты, пишущие об этом, занимаются спекуляциями.

Политик также призвал не спекулировать на каждом шагу, начать заниматься делами и перестать везде искать измену.

В октябре 2019 года глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил о ненужности поставок украинской воды в Крым. По его словам, полуостров обеспечен необходимым объемом воды за счет местных ресурсов.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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