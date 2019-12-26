Недовольство США запуском поездов в Крым объяснили завистью

Недовольство США запуском железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется завистью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Он добавил, что такая реакция США была ожидаема. «Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — уточнил Молохов.

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По его словам, для крымчан запуск поездов на полуостров — это знаковое событие. «Я, кстати, и сам собираюсь новогоднюю ночь встретить в поезде на Крымском мосту, и горжусь этим», — рассказал Молохов.

Ранее 26 декабря посольство США в Киеве осудило запуск железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом. В Twitter-аккаунте дипломаты заявили, что «этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Движение по железнодорожной части Крымского моста открылось 23 декабря.

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