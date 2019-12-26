Расцеловавшая крымский поезд российская пенсионерка объяснила свой поступок

Российская пенсионерка, расцеловавшая вагон первого поезда, который проехал по Крымскому мосту, объяснила свой поступок. Эмоциями женщина поделилась в прямом эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Запись доступна на YouTube.

«Я хочу сказать вам настоящую правду, почему я начала целовать этот поезд. Это не только мое искреннее желание, это желание, крик души, нас, севастопольцев. Поцелуи были посланы этим рабочим, строителям, этим золотым умам российским, которые создали такой гигант нашего времени», — пояснила Александра Петрушкевич.

Кроме того, крымчанка обратилась к украинцам и попросила их больше никогда ничего не говорить в адрес жителей полуострова. «Рвите себе нервы, мы абсолютно на вас не реагируем. Мы просто так хихикаем, смотрим на вас, но вы для нас ноль! И мы счастливы, что вы ушли от нас, запомните!» — провозгласила пенсионерка.

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Она отметила, что ее поцелуи были доказательством любви к России и ее жителям, а также назвала мост через Керченский пролив «пуповиной, которую никто никогда в мире не разрубит».

25 декабря в Twitter телеканала «360» появилось видео, на котором пожилая женщина в кремовом берете целует вагон поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. На ролике пенсионерка наносит на губы розовую помаду, а затем много раз целует обшивку вагона таким образом, чтобы из отпечатков губ получилось слово «ура».

Первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга в Крым завершил маршрут и прибыл на вокзал в Севастополе 25 декабря в 09:25. Состав отправился в понедельник, 23 декабря, в 14:00 с платформы Московского вокзала в Северной столице. Таким образом, в пути поезд находился 43 часа 25 минут.

23 декабря глава России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он провел краткую беседу.

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