Появились снимки внутреннего убранства первого поезда в Крым

В распоряжении «Ленты.ру» появились фотографии внутреннего убранства первого пассажирского поезда, проехавшего по Крымскому мосту. Кадры с места событий передает корреспондентка издания.

На снимках запечатлены вагоны купе и СВ, вагон-ресторан, туалетная комната, завтрак пассажирки и подстаканник с изображением Крымского моста. По информации корреспондентки, столы в купе оснащены станциями для беспроводной зарядки смартфонов.

Интерьер помещений выполнен в бежевых тонах и дополнен деталями синего цвета.

Спальный вагон повышенной комфортности Фото: Анастасия Супиченко 1 /6

Первый двухэтажный пассажирский поезд «Таврия» из Москвы в Симферополь стартовал с платформы Казанского вокзала в 23:45 во вторник, 24 декабря. Он прибудет на полуостров в 08:50 в четверг, 26 декабря. Таким образом, пассажиры будут находиться в пути 33 часа и преодолеют за это время около двух тысяч километров. На маршруте предусмотрено 13 остановок.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправился с платформы Московского вокзала в понедельник, 23 декабря, в 14:00.

23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава государства запустил движение по железнодорожной части моста через Керченский пролив, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе.

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