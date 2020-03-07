В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины

В Крыму заявили, что отказываются от поставок днепровской воды с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сначала Украине нужно отказаться от претензий на полуостров.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна», — считает он.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что вода с Украины может быть опасна, так как с помощью нее крымчан «могут травить какими-то химикатами и еще чем-то». По его словам, в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.

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5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове живут украинцы. Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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