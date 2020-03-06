Глава «пророссийской» партии упрекнул Зеленского в нежелании возвращать Крым

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого на Украине называют пророссийским политиком, упрекнул президента Владимира Зеленского в нежелании делать что-либо для возвращения Крыма. Об этом сообщает 112 Украина.

К такому выводу Медведчук пришел потому, что украинские власти отказываются пересмотреть подход к водоснабжению Крыма.

«Нужно, чтобы лозунги о том, что Крым — это Украина и в Крыму живут украинцы, были наполнены реальным содержанием», — считает политик.

«Фактически поменяли шило на мыло. Подобные заявления — это заявления политически ничего не значащие. Люди, которые пришли, не собираются менять ситуацию к лучшему», — прокомментировал Медведчук заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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5 марта Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове «живут украинцы». Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только питьевую и для хозяйственных нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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