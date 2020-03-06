Заявление премьера Украины о подаче воды в Крым назвали подлым ударом в спину

Лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров назвал подлым ударом в спину заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в Крым. Мнение Чубарова опубликовано на его странице в Facebook.

По словам политика, «скандальное заявление» Шмыгаля прозвучало на фоне «ужесточения репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов» в Крыму. Премьер нанес удар тем, кто «не смирился с оккупацией» и остался верен Украине. Попытки прикрыть подобные инициативы заботой об украинских гражданах в Крыму недопустимы, считает лидер «Меджлиса».

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Подача воды по Северо-Крымскому каналу необходима России, чтобы расширить свое военное присутствие на полуострове и продолжить колонизацию Крыма россиянами, которых заселяют туда, чтобы вытеснить «коренной народ» — крымских татар и украинцев, полагает Чубаров. «Капитулянтские» заявления украинских политиков «дезориентируют» международных партнеров Киева, заключил он.

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым, объяснив это тем, что на полуострове «живут украинцы». Затем он пояснил, что водоснабжение невозможно из-за оккупации полуострова. Однако, выступая в Верховной Раде 6 марта, Шмыгаль сказал, что Украина все-таки будет поставлять воду в Крым, но только для хозяйственных и питьевых нужд жителей.

Проблемы с водой начались в Крыму после присоединения к России в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

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