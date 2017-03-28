Украинский министр пожаловался на дефицит воды в стране

Украина начинает ощущать нехватку воды, поскольку уровень наполнения рек в стране составляет 20 процентов от нормы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает телеканал ZIK.

«Сегодня на Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса», — сообщил чиновник. По его словам, прошлым летом он каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости: не начался ли в очередной реке мор рыбы.

Семерак отметил, что водный кризис вызван вырубкой лесов и халатным отношением промышленных предприятий к ресурсам. Он также посетовал, что за экологические преступления предусмотрена только административная ответственность, поэтому ни один нарушитель не понес серьезного наказания.

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10 февраля стало известно, что Европейский союз собирается выделить Украине транш финансовой помощи в размере 600 миллионов евро. В обмен украинское правительство должно внести в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса.

В декабре 2016 года Международный валютный фонд перечислил Украине второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55,125 миллиона евро. При этом ЕС выступил против запрета на экспорт украинского леса-кругляка.

В июле 2015-го президент Украины подписал закон о десятилетнем моратории на экспорт древесины, кроме сосны. Он начал действовать с 1 ноября того же года.