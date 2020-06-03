Климкин констатировал конец национальной идеи «освобождения» Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса о поставках воды в Крым является концом национальной идеи «освобождения» полуострова. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», — констатировал он, говоря о возможности водоснабжения Крыма.

1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.

Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.

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