На Украине заявили о нехватке воды в Крыму только для проектов России

Жителям «оккупированного» Крыма воды хватает, заявил лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров. Об этом пишет «РБК-Украина».

«В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности, но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого они переселяют из России, нужна вода», — сказал он.

Вместе с тем Чубаров считает, что решение проблемы водоснабжения полуострова возможно только путем поставки днепровской воды из материковой части Украины.

1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.

Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.

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