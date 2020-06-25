Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне. Его слова цитирует портал «Страна».

По его словам, российские силы попытаются захватить сооружение под прикрытием масштабных военных учений «Кавказ-2020» этой осенью. Американский генерал считает, что Москва решится на это из-за нехватки воды в Крыму: проблемы с этим начались после того, как Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу.

«Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть видение, что это настолько типично для того, что Россия сделала в прошлом, что во время учений на Кавказе они объявят гуманитарный кризис в Крыму из-за воды, а затем скажут, что у них нет выбора», — отметил Ходжес. По его мнению, только так Москва сможет решить ситуацию с нехваткой воды.

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18 июня заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия может осуществить акт «агрессии» из-за нехватки воды в Крыму. По его словам, военные специалисты уже знают о «реальной угрозе».

1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.

Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.

Военные учения «Кавказ» проводятся на территории Южного военного округа. Маневры проходили дважды — в 2012 и в 2016 году. В последний раз к ним были привлечены более 12,5 тысячи военнослужащих. «Кавказ-2020» станут самым масштабным мероприятием боевой подготовки. Учения запланированы на сентябрь.

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