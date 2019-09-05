Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину. Об этом он сказал в интервью изданию «Укринформ».

Скибицкий отметил, что Россия все еще серьезно угрожает Украине «за счет наращивания группировки своих войск». Он считает, что на данный момент российская армия завершает процесс формирования трех мотострелковых дивизий на границе с республикой, а также 8-й армии в Южном военном округе. По его словам, эти процессы будут завершены в конце 2019 — начале 2020 года.

После этого, как считает украинский разведчик, пройдут учения «Кавказ-2020», «где планы по применению новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма».

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Ранее ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Россия готовит масштабную военную операцию против Украины. Свое предположение он объяснил тем, что на российско-украинской границе, по его словам, «сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы».

В марте начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко говорил, что в Киеве прогнозируют военную угрозу со стороны России сразу по трем направлениям. По словам генерала, Россия заканчивает формировать ударные соединения на границах. Вместе с частями спецназначения они составят «основу сил вторжения» по замыслу «кремлевских стратегов».

Военные учения «Кавказ» проводятся на территории Южного военного округа. Маневры проходили дважды — в 2012 и в 2016 году. В последний раз к ним были привлечены более 12,5 тысяч военнослужащих. «Кавказ-2016» стали завершающим этапом в череде командно-штабных и специальных учений, тренировок органов военного управления, а также внезапных проверок боеготовности войск, проводившихся в 2016 году.

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