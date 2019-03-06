Украина предупредила о нападении России с трех сторон

Россия завершает формирование ударных соединений на границе Украины, в Киеве прогнозируют военную угрозу сразу по трем направлениям. Об этом в среду, 6 марта, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает телеканал «Прямой».

«В современных политических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем географическим направлениям. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — сказал Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса.

Однако, по словам генерала, у украинской армии есть стратегическое преимущество — высокая мобильность, адаптивность и автономность в сочетании с фактором родной земли.

5 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом, согласно которой главную террористическую угрозу для республики представляет Россия.

В январе ветеран украинской внешней разведки Василий Богдан заявил, что Киев не рассматривает угрозу начала войны с Россией как серьезную.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!