Россию признали главной террористической угрозой Украине

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом в стране. Соответствующий указ №53/2019 опубликован на сайте украинского лидера во вторник, 5 марта.

Порошенко поручил Кабинету министров страны при участии силовых ведомств — Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Управления государственной охраны — разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции.

Согласно документу, наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика России. Политика Москвы, говорится в концепции, направлена на дестабилизацию ситуации на Украине. Указывается, что Россия добивается дестабилизации ситуации в соседнем государстве, среди прочего, «путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Действия вооруженных формирований самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик (включая обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры и осуществление диверсий) «характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические», сказано в концепции.

Также в документе сказано, что в последнее время вероятность распространения терроризма в стране приобретает угрожающий характер в связи, среди прочего, с активизацией сепаратистских движений и провоцирования подобных настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств, а также агрессивных действий России, в том числе в Азово-Черноморском регионе.

Указом Порошенко признается утратившей силу предыдущая концепция борьбы с терроризмом, утвержденная в апреле 2013 года тогдашним главой государства Виктором Януковичем.

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