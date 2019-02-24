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Порошенко рассказал о похороненных планах Кремля

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось похоронить планы российского лидера Владимира Путина по расчленению страны и созданию Новороссии. Слова главы государства передает агентство «УНИАН».

«Целью Путина отнюдь не был Крым или Донбасс. Это были рычаги влияния, через которые Путин пытался влиять на всю Украину. Именно для этого была развернута дискуссия о "федерализации", о "Киев, услышь Донбасс", чтобы Путин давал нам разрешение, куда нам надо двигаться», — рассказал Порошенко.

Однако, считает Порошенко, украинский народ смог доказать Путину, что не будет спрашивать у него разрешений и сам решит, куда ему двигаться. «Очень рассчитывал Путин на нашу слабость, но он не знал главного — он не знал украинского народа. Пусть полистает страницы о Бандере, об УПА — там ответы на все наши успехи сейчас, пусть усвоит. Как изучит — пусть убирается вон из Украины», — заявил украинский президент.

По мнению Порошенко, украинскому народу удалось «похоронить» планы Кремля. «Мы защитили страну от уничтожения, от растерзания, потому что потом, когда он понял, что Западную Украину не убедить, он решил расколоть Украину по Днепру. Первое, что мы сделали — мы похоронили проект растерзания Украины, мы похоронили проект многовекторности, которым нас кормили долгие 23 года», — заключил Порошенко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Украина считает своей территорией Крым и Севастополь (которые вошли в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове), и Донбасс, на части территории которого существуют самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. При этом Киев не контролирует границы этих республик с Россией и не может влиять на посещение гражданами любого государства Крыма.

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