Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов в Генассамблее ООН заявил о возможности полномасштабной войны с Россией. Его слова передает «Интерфакс».

Как сказал Порошенко, одной из причин конфликта может стать российская вооруженная группировка на границе с Украиной. По его словам, она «не имеет ничего общего с обороной», является «наступательной ударной группой» и предназначена «для военного удара».

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«Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой», — пояснил украинский лидер, оценив численность российских вооруженных сил на границе стран в 87 тысяч человек.

Кроме того, миссия ОБСЕ в 2018 году «неоднократно фиксировала» прохождение военной техники через не контролируемый Киевом участок границы, рассказал Порошенко. Чтобы скрыть факт поставки вооружения, Россия блокирует деятельность миссии ОБСЕ в этом районе, пояснил он.

В феврале украинский президент назвал двумя главными врагами страны войну с Россией и бедность. Экономические проблемы Украины Порошенко связал с якобы военным вторжением соседней страны.

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