Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Необходимость введения на Украине военного положения объясняется угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

По его словам, это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки», – добавил Порошенко.

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Как сообщалось ранее, военное положение будет введено в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории).

27 ноября Петр Порошенко подписал указ, в котором говорится, что военное положение начало действовать с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и должно закончиться в 14:00 (15:00 мск) 26 декабря. При этом в администрации президента сообщили, что военное положение будет введено с 14:00 (15:00 мск) 28 ноября.

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