Киев определился со сроками введения военного положения

Военное положение в регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также внутренних водах Азовско-Керченской акватории) вступит в силу одновременно с соответствующим законом. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает «Интерфакс».

«Хотя в самом указе [президента Украины Петра Порошенко] стоит дата 14:00 (15:00 мск) 26 [ноября], реально он начнет действовать тогда, когда будет подписан и опубликован. Думаю, скорее всего, это будет завтра в течение дня», — указал он.

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Парубий добавил, что намерен подписать закон о введении военного положения по возвращении на Украину — в среду, 28 ноября. После этого, надеется спикер Рады, документ оперативно подпишет Порошенко.

После этого указ должен быть опубликован в «Урядовом курьере» — издании центральных органов исполнительной власти Украины. «С той секунды закон, соответственно, и указ президента вступает в силу», — сказал Парубий. C этого момента и будет введено военное положение, отметил он.

Днем 27 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вносит изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно продолжительности действия военного положения в стране. В указе говорится, что военное положение начало действовать с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября и должно закончиться в 14:00 (15:00 мск) 26 декабря. При этом в администрации президента сообщили, что военное положение будет введено с 14:00 (15:00 мск) 28 ноября.

За введение в ряде областей страны военного положения 26 ноября проголосовали депутаты Верховной Рады. Планировалось, что положение начнет действовать с 9:00 (10:00 мск) 28 ноября.

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