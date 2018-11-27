На Украине началась путаница из-за указа о военном положении

В публикации закона о военном положении на Украине произошла путаница. Правильную редакцию указа президента страны опубликуют в среду, 28 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Викторию Сюмар.

Она уточнила, что документ появится в газете «Голос Украины». «Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях), сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра напечатан», — уточнила она.

Во вторник, 27 ноября, в газете «Урядовый курьер» был опубликован указ президента Украины, в котором говорилось, что военное положение вводится на 60 дней. Однако, выступая с обращением на телевидении, Порошенко говорил о 30 днях. За этот срок проголосовали депутаты, чтобы не сорвались президентские выборы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook подтвердила, что сообщение в «Урядовом курьере» было напечатано ошибочно. «Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен», — уточнила она.

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Решение ввести в стране военное положение было принято на заседании Верховной Рады 26 ноября. Оно будет действовать в отдельных областях с 28 ноября.

Власти Украины приняли такое решение в связи с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться. Киев счел это актом агрессии.

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