Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман объяснила причину окончательной потери Крыма Украиной. Об этом она рассказал в эфире NewsOne, выпуск доступен на YouTube-канале.

По ее словам, Киев не сможет вернуть полуостров из-за собственных действий против его жителей. «Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, не даст им воды?» — выразила негодование бывший парламентарий.

Герман вспомнила, что в украинских селах у колодца всегда стояла кружка, чтобы любой прохожий мог утолить жажду. В то же время Киев, который «кричит на каждом шагу» о принадлежности полуострова к Украине не дает воду жителям региона.

Похожую судьбу она предрекла и Донбассу. «Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной», —отметила Герман. Экс-депутат также раскритиковала отношение властей к минским соглашениям, которые Украина не выполняет. Так страна приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами.

В апреле Герман предрекла Украине конец существования после пандемического коронавируса. Бывший парламентарий указала на «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу» действия киевских властей.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.

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