На Украине назвали ошибку Зеленского в отношениях с Россией

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала в интервью телеканалу «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский назначил на должность главы МИД страны не того человека.

По мнению Герман, Россия не станет вести диалог с нынешним министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Она считает, что этот пост должен занимать политик, с которым Москва захочет говорить.

«Зеленского избирали как президента, <...> который мог бы назначить такого министра иностранных дел, с которым Москва захотела бы говорить. Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком "пронатовский" и работал с НАТО очень близко», — сказала Герман.

Политик отметила, что на эту должность подошли бы экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый. Она считает, что с ними могут пойти на контакт как западные партнеры Украины, так и Россия.

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