Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.

По его словам, Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, а затем в стране появился закон, который противоречит этому документу.

Мураев заметил, что Украина стремится к членству в Евросоюзе, однако нарушает абсолютно все демократические нормы и ценности Европы. «А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть, способствует ли это реинтеграции территорий?», — спросил он.

По словам бывшего депутата, это препятствует желанию Киева вернуть Донбасс и Крым. «Это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — отметил он.

Он добавил, что украинцы «так плохо живут» не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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