Украина сочла заложниками жителей Крыма и Донбасса с российскими паспортами

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил, что Киев считает заложниками большинство жителей Крыма и Донбасса. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова», запись доступна на YouTube.

По его словам, власти отказались от претензий даже к тем из граждан, кто получил российские паспорта, так как считают это способом выживания. Министр отметил, что преследовать Украина будет только тех, кто служил российским властям и властям самопровозглашенных республик.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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