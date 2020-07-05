Зеленский отказался прощать «аннексировавших Крым» людей

Президент Украины Владимир Зеленский отказался прощать тех, кто «аннексировал Крым». Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил Украины, трансляция ввелась на YouTube.

Зеленский в своем обращении подчеркнул, что также не простит тех, кто мешал украинским военным предотвратить «аннексию».

Конкретные имена украинский лидер не перечислил.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

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