Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться к обсуждению крымского вопроса, которое в последние годы отошло на второй план. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма», — написал он.

За возвращение вопроса Крыма на повестку дня Зеленский высказался во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. По словам президента, тот поддержал такое предложение.

10 июня Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за то, что в 2014 году к России присоединили Крым. По его словам, без возвращения полуострова в состав Украины, будущие поколения граждан обеих стран не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».

Полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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