Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Dsnews со ссылкой на «Украинскую правду».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — предрек Зеленский.

Он отметил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».

Зеленский сказал, что не знает, сколько лет потребуется для нормализации отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что Крым вернется в Украину.

Ранее Зеленский сравнил войну в Донбассе с лабиринтом, из которого есть выход, а также объяснил свое нежелание оскорбительно высказываться о российском лидере Владимире Путине тем, что не хочет подставлять страну.

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