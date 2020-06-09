Президент Украины Владимир Зеленский сравнил войну в Донбассе с лабиринтом, сообщает издание «НВ».

«Это — как лабиринт. Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак на встрече украинской делегации с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что Киев «категорически не устраивает» медлительность минского процесса урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Он утверждает, что самопровозглашенные республики Донбасса не выполняют «едва ли не самое важное условие для продвижения к миру» — соблюдение режима тишины.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации данных территорий. Москва отвергает претензии.

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