Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. Сергей Гармаш и Денис Казанский будут участвовать как представители Донецкой области в заседаниях Трехсторонней контактной группы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Vesti.ua.

«Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы — те, кого эти "патриоты" выгнали из своих домов», — заявил Гармаш.

«Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей», — отметил Казанский.

Луганскую область представят юрист, лидер общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

В начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить в переговорный процесс переселенцев из Донбасса, проживающих на подконтрольных территориях. Самопровозглашенные республики выступили резко против. В ДНР заявили, что «украинские власти хотят говорить сами с собой».

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