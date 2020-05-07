Украина решила избавиться от монополии ДНР и ЛНР в переговорах по Донбассу

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев решил включить переселенцев с Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его мнению, это позволит избавиться от монополии самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в представлении позиции жителей Донбасса.

«Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории ЛДНР, получили российские паспорта. Мы будем привлекать лиц перемещенных. Но это граждане Украины, жители Донбасса», — сказал Ермак.

Ранее Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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