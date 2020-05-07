Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, если этого не удастся добиться, то украинские власти начнут реализацию «плана Б». Ермак заявил о готовности ждать годами, если «та сторона не хочет прекращать войну».

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«Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — прим. «Ленты.ру») тому доказательство. Но у нас есть и проработанный "план Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», — сказал Ермак.

Он добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в октябре, но только при определенных условиях.

Ранее Ермак напомнил, что Киев никогда не вел и не будет вести прямого диалога с Донецком и Луганском. В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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