На Украине отчитались об «уничтожении двух оккупантов» в Донбассе

Украинское военное командование отчиталось об «уничтожении двух российских оккупантов» за прошедшие сутки в Донбассе. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Там заявили, что украинские позиции на линии разграничения были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

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«Удерживая оборону, наши военнослужащие в прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор», — заявили в ООС, добавив, что ситуация на линии разграничения контролируется.

В то же время представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не подтверждают данную информацию. В Народной милиции ЛНР украинских силовиков обвинили в установке более 300 противотанковых мин в районе города Попасная, передает «Луганский информационный центр». В то же время, по данным наблюдателей Совместного центра по контролю координации (СЦКК) ДНР, за прошедшие сутки Украина 14 раз нарушила «режим тишины», один украинский военнослужащий погиб.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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